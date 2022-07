N

o existe ningún apartado o artículo de la Carta de Naciones Unidas (CNU) que indique la autorización para intervenir en asuntos internos de cualquier nación, ya sea miembro o no de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Tampoco existen indicaciones acerca del derecho a la invasión pacífica o a la relación diplomática parcial con algún sector territorial de otro país.

De hecho, en el artículo 1º de la CNU se indica que los propósitos de la Organización de Naciones Unidas están dirigidos a mantener la paz y la seguridad entre todos los países del mundo. Cada integrante se compromete a colaborar, colectivamente, a “prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz…”

La ONU reitera la recomendación de abstenerse de amenazar o agredir utilizando la fuerza contra la integridad territorial de otro miembro de dicha organización. Incluso, si los motivos son apoyar la independencia política de algún país, o la separación de una fracción territorial, como es el caso de Taiwán.

La intención de Estados Unidos (EU) consiste en reforzar la supuesta idea de recuperar la independencia de la mayor de las islas perteneciente al archipiélago del Mar de China (Taiwán), territorio reconocido legalmente como parte de la República Popular China.

Las disputas territoriales están presentes a lo largo de la historia. Sin embargo, el eterno ejemplo de país intervencionista por excelencia, EU, no tiene ninguna intención de respetar los acuerdos ante la más alta organización mundial, como lo es la ONU, para evitar las guerras entre las naciones. Como si ésta no existiera. Su política guerrerista lo obliga a mantener amenazas de todo tipo para no debilitar el negocio más redituable que tiene, hasta la fecha: la industria bélica.

En las oficinas donde su aparato legislativo recibe la línea política es evidente que sus consejeros y estrategas desdeñan la geopolítica actual, o no tienen conocimientos acerca de geografía, historia y diplomacia. Los mueve la ambición de apropiarse de cualquier territorio útil para sus intereses. Ésta es la esencia de la política comercial de sus empresas, con el apoyo o complicidad de sus gobiernos, ya sea republicano o demócrata.