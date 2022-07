D

esde el texto sobre el colapso del sistema alimentario que comentó Alfredo Jalife-Rahme en este diario (19/6/22) al artículo de Silvia Ribeiro que se publicó ayer en este mismo medio, pasando por el escándalo de Segalmex (28/7/22) y las inocultables cifras de las mayores ganancias de su historia que los grandes consorcios de la alimentación han obtenido gracias a la pandemia, el conflicto ucranio-ruso, la inflación y cualquier forma de crisis de producción de granos, insumos, transporte, inducidas o quién sabe, La Jornada nos ha permitido comprender que no es broma el asunto de la no autosuficiencia alimentaria.

Por su parte, el filósofo Enrique Dussel, cuya paciencia no tiene límite para tratar de concientizarnos y, sobre todo a los jóvenes morenistas o indecisos, nos repite en sus fascinantes conferencias el primer postulado de la ética: la vida en general y en particular la humana desde el primer grito, extendida a toda la naturaleza: ¡la vida cuya condición de existencia es la alimentación! En lo cual coincide con el primer artículo de la Constitución de la India: el derecho a la vida y, en consecuencia, a los alimentos; derecho este último que en nuestra Constitución apenas llegó para el artículo 4º y cuya Ley General todavía no ha podido ser aprobada, a pesar de los dos años de debates (en los que la que esto escribe participó) durante la 67 Legislatura… Tal vez nosotros, los mexicanos, ya nos acostumbramos tanto al hambre que se ha convertido en chiste, hasta para quien muere de inanición. Por lo mismo, la muerte preferible es la violenta, pues una confrontación tiene mejor aspecto para morir que la partida inactiva.