Recorrí por carretera al tramo Playa del Carmen-Tulum y me pregunto dónde estaban esos ambientalistas; me horroriza la cantidad de árboles derribados y, a los cenotes, los ambientalistas no llegan caminando, para oponerse al Tren Maya, lo hacen en sus vehículos. No nos engañemos atenta más contra el medio ambiente, una carretera que un ferrocarril.

Leo que Banco de México paga pensiones maravillosas a muchos ex funcionarios, y eso me causa malestar, pues después de trabajar por 47 años en el Servicio Exterior, de empleado administrativo a embajador, recibo una mensualidad de 7 mil 408 pesos. Me parece injusto que a la primera línea de defensa de la patria se le trate como el patito feo , aunque nuestro trabajo contribuya en mucho a México.

Hermosa es la imagen del Tren Maya y, con una gran riqueza estratégica, al cubrir a Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.

Me imagino a aquella maravillosa civilización, la maya, tan dedicada a sus observatorios astronómicos, cómo gozarían, contemplando, disfrutando y utilizando, a tan espectacular red ferroviaria, al Tren Maya.

No cabe duda, tiene razón el Presidente. Se oponen a él y se amparan en jueces traidores, quienes están contra el avance de México. Intereses conservadores y neoliberales, nacionales y extranjeros, ellos sí construirían hoteles al por mayor, derribando árboles y cenotes, ¿para los mexicanos? Ergo, concluiría Santo Tomás de Aquino: el Tren Maya es un asunto de seguridad nacional.

Rubén Mares G.

Denuncia abusos de Naturgy

El 14 de abril me hicieron un cargo por 4 mil 130 pesos en Comer Metrogas, de Naturgy, dos días después logré comunicarme con ellos para poner mi queja por el cobro excesivo, reporte D102210080, volví a llamar y me dijeron que mandara un correo con fotos del medidor, lo hice sin obtener respuesta.

Vuelvo a comunicarme y señalan que tales reportes no existen, me dan otro folio AT-00706076; solicité el rembolso, pero me explican que después de la inspección, si el medidor está mal, entonces lo compensarían.

Llamé a su área de emergencias, acudió personal de Naturgy, y después de revisar me dijeron que no había fuga, pero que el medidor no servía porque le habíamos puesto un diablito (lo cual no me pudieron comprobar). El 25 de julio veo a una persona desarmando mi medidor, salgo y me indica que hay un reporte para verificarlo, lo volvió a conectar y me dice que no funciona, le pido el número de reporte y me contesta que ahora ya todo es digital, como no se quiso identificar, tomé una fotografía a su motocicleta (placas 6HBYC).

El 28 de julio acudieron a cortarme el servicio y tuve que pagar para que no lo hicieran; llamé, y me indicaron que sólo hay un reporte, el cual aparece como ausente , lo que significa que no acudieron los trabajadores de Naturgy a tomar la lectura del medidor o que no les abrieron en el domicilio, un absurdo, ya que el medidor se halla en la calle. No es justo que, por irresponsabilidad de los trabajadores de esta empresa, esté pagando, sin que me resuelvan por el cargo incorrecto que me hicieron desde abril.

Claudia Bethina Sánchez Segura(número de servicio: 02547467-7y medidor: El Amco 0001554061)

Invitación

La sonata a Kreutzer

Continúamos en la búsqueda de lectores y leyendo a los grandes autores. Ahora toca el turno a Lev Nikoláievich Tolstói (León Tolstói), en el ciclo Se buscan lectores, de la UACM. Leeremos La sonata a Kreutzer. Encuentro para comentar lo leído. La cita es el próximo 4 de agosto a las 19 horas, en el Zoom: https://us02web.zoom.us/j/3055186688

Código de acceso: galatea22