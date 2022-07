El pontífice afirmó que esto no es una catástrofe. Se puede cambiar de Papa. Se puede cambiar. No es un problema , añadió al hablar de sus problemas de salud. Su predecesor, Benedicto XVI, renunció en 2013, a los 85 años.

Buscaré seguir haciendo giras y estar cerca de la gente, porque creo que la cercanía es un modo de servir , declaró.

Desde su llegada el pasado lunes a Canadá el pontífice argentino pidió disculpas por el mal causado a los pueblos indígenas por los abusos cometidos durante décadas en las instituciones católicas.

Ante los periodistas, Francisco no dudo en reconocer que el trato a los pobladores originarios en la nación norteamericana equivalía a un genocidio , palabra que no pronunció como huésped penitencial .

No pronuncié la palabra (en Canadá) porque no me vino a la mente, pero sí describí un genocidio. Y pedí perdón por ese proceso, que fue un genocidio , aclaró el Papa.

Condené todo ello. Secuestro, cambiar la cultura, modificar la mentalidad, suplir las tradiciones, cambiar una raza, digamos, toda una cultura. Sí, genocidio es una palabra técnica. No la usé porque no me vino a la mente. Pero lo he descrito, es cierto, es el genocidio , reiteró.

Desde fines del siglo XIX hasta la década de 1990, el gobierno de Canadá envió forzadamente a unos 150 mil niños indígenas a internados a cargo de la Iglesia católica.

Muchos sufrieron allí abusos físicos y sexuales y se cree que miles murieron por desnutrición, enfermedades, maltrato o negligencia.