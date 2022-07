Me siento sorprendido por esos 20 años de su labor, qué bueno que siguen la ruta pacífica de organizarse, de hermanarse entre comunidades. En La Montaña hay pueblos donde se andan matando por un pedazo de terreno , externó.

Y aseguró que será el portavoz ante la gobernadora del estado, la morenista Evelyn Salgado Pineda, le haré saber cada una de sus demandas: caminos, médicos, maestros, eso será el legado que dejarán a sus hijos, no hay necesidad de un bloqueo, podemos entendernos con palabras , añadió. Casares Leyva puntualizó que ahora estamos pidiendo el acompañamiento de los militares, un tiempo nos dejaron de apoyar y para nosotros es muy importante que nos ayuden, por cualquier cosa .

Destacó que nosotros acá le hemos perdido la fe a los gobiernos definitivamente, ha sido muy difícil, han pasado muchos gobiernos en Guerrero, y no nos voltean ni siquiera a ver. No nos construyen ni siquiera un kilómetro de terracería, de piedra, de pavimento, no nos hacen nada. Nosotros tenemos la fe que por medio de esta organización y de la presión de la gente, podamos avanzar un poco en esos temas .