Domingo 31 de julio de 2022, p. a11

La noche del viernes Yesenia Gómez perdió el campeonato mundial de peso minimosca ante la ca-nadiense Kim Clavel en Montreal. Una derrota inobjetable por decisión unánime y con tarjetas que coincidieron en unos 10 puntos de ventaja para la ganadora.

Gómez, la Niña como la apodan, ganó en 2018 ese cinturón a Esmeralda Moreno. Desde entonces lo defendió con éxito en cuatro ocasiones, pero no pudo protegerlo en su primera salida de México.