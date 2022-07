C

on particular emoción, quiero recordar aquí, con todo, todo cariño, a Julio Labastida, pues, si no hubiera fallecido el 23 de septiembre de 2021, ¡ay!, el próximo 21 de octubre habría cumplido 84 años de edad.

Aun cuando en Rumbo al exilio final incluí anécdotas significativas de Julio, hoy, para celebrarlo, voy a abundar en ellas.

Julio y yo nos conocimos en algún momento de mediados de la década de los 70, a partir del sicoanálisis profundo (según se llamaba, clínicamente hablando; el primero de dos tratamientos de esta índole a los que me sometí, con la misma analista, en mi vida, hoy de 74 años de edad).

Como quiera que sea, la segunda parte de aquél, mi primer tratamiento sicoanalítico, transcurrió en grupo, radicalmente diferente, aunque tan efectivo uno como el otro, de la primera, aproximadamente de un par de años de duración, que yo atravesé desde el diván. En el grupo fuimos siempre ocho integrantes, no todos fijos, algunos fueron temporales, aunque Julio y yo sí empezamos y terminamos (algo que, se sabe, no termina nunca) hasta haber sido dados de alta, se crea o no, un puñado de años después.

¡Cómo gocé la compañía, el compañerismo y hasta la familiaridad con Julio!

En el libro que menciono más arriba (que es una autobiografía específicamente dedicada a los libros y mi trabajo literario), he incluido anécdotas destacables y, siempre recordadas con enorme afecto, pero hoy, aquí, quiero abundar un poco en ellas, decía, precisamente lo que fue mi larga, duradera, divertida, única, relación con él.

Juntos y, simultáneamente cada uno en busca, a la expectativa, de su propia pareja para la vida , la misma sicoanalista, tan rigurosa como era, no ponía el menor reparo en que Julio y yo nos viéramos fuera de la sesión.

Querido Julio, ¡qué extraño es seguir viva, seguir activa, atraviese y atraviese una experiencia tras otra, y no poder ni siquiera imaginar en compartirlas en una plática contigo!

El gran Julio, siempre con la camisa, por detrás, más o menos de fuera; siempre, con un lápiz atravesado entre los dientes, distraído, casi ingenuamente asombrado, sonriente. Registro aquí en su recuerdo, imborrable para mí, sus importantes logros académicos (incluso llegó a ser coordinador de Humanidades), sus publicaciones sociológicas, su honestidad.