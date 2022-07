E

stamos a las puertas de agosto, el calor aprieta en Europa y arde medio hemisferio norte, pero en los despachos de Bruselas sólo hay ojos para el invierno. Europa, que depende del gas para mantener a flote la industria y calentar hogares, teme el frío. Los números son los que son: en 2021 los europeos consumieron 604 bcm de gas y produjeron 223 bcm; la dependencia es descomunal.

En el mundo sólo hay dos países con capacidad de equilibrar balanzas negativas como la europea: Estados Unidos, que produce 23 por ciento del gas global, y Rusia, que produce 18. El suministro estadunidense, sin embargo, tiene dos problemas: debe transportarse en estado licuado por barco, lo cual es más costoso y limitado, y tiene una demanda propia muy alta, por lo que los excedentes son escasos. De hecho, aunque Rusia produce menos gas, exporta más. En 2020 fue el principal exportador con 230 bcm, muy por delante del segundo, Qatar (127 bcm), y tres veces más que EU (77 bcm).

Con estos números es evidente que Rusia tiene contra la pared a Europa. Aquí cada quien juega sus cartas. Bruselas apoya a Ucrania e impone sanciones a Moscú, y Rusia amenaza con cortar el suministro cuando el frío aceche. Los meteorólogos van a estar muy solicitados. Una ola de frío puede dar al traste con cualquier previsión, incluida la de la Comisión Europea, que ha pedido a los estados miembros reducir 15 por ciento el consumo para hacer frente al hipotético corte de Moscú.

La sustitución de gas ruso por otros suministradores ha llegado a su límite, por lo que la única opción real para limitar la dependencia pasa por consumir menos gas. Lo que olvidan en la comisión es que no todos los países europeos dependen en la misma medida del gas de Moscú. Hay países como los bálticos, Finlandia, Hungría o Grecia que deberían reducir su consumo en cerca de 50 por ciento en caso de corte de suministro, mientras en España, Portugal y Francia –apenas conectadas con el resto de Europa– la dependencia es nula. A medio camino se sitúa Alemania, que debería consumir 29 menos para hacer frente al cierre total de Moscú. Eso es mucho gas.