n varias regiones del mundo, destacando importantes experiencias en Latinoamérica y África, se han creado comisiones por la verdad con el objetivo de coadyuvar en procesos de justicia, encaminados a la construcción y consolidación de la paz. Se establecen después de hechos atroces, ya sea porque éstos hayan cesado, o en momentos de inflexión histórica para un determinado país o región. Con el paso de los años estas comisiones han ido evolucionando, se adecuan conforme a las necesidades de los diversos contextos en los que se han experimentado hechos atroces de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. Muchas han tenido mandatos amplios, que pasan por generar procesos extraordinarios para fortalecer los procesos ordinarios para la verdad y la justicia. Asimismo, quienes han sido personas comisionadas, y todos sus equipos de trabajo, han empeñado su esfuerzo por generar estrategias para prevenir la repetición de tales hechos. También han planteado caminos por recorrer hacia la paz. Algunas de estas comisiones han abordado asuntos complejos, como la amnistía para los perpetradores, buscando también con ello proponer responsablemente vías para la reconciliación. Reconociendo que me quedo corto en espacio para incluirlos a todos, menciono algunos de los ejercicios que vienen a mi mente: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en Argentina, que tuvo como presidente al escritor Ernesto Sábato. También pienso en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, centrada en esclarecer y enfrentar la segregación racial, apartheid, que presidió el arzobispo Desmond Tutu. Igualmente, las Comisiones de Guatemala, Perú, Chile, Ruanda, y tantas otras que han sido instrumentos nacidos desde el seno de la búsqueda de la paz con justicia y dignidad. Hoy todos estos trabajos alimentan otros ejercicios, como es el caso de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia (en adelante Comisión de la Verdad en Colombia). Esta comisión presentó recientemente su informe ante todas las víctimas y grupos que fueron implicados en ese ejercicio y frente al nuevo gobierno electo, encabezado por Gustavo Petro. El resultado de sus trabajos, por más de tres años y siete meses, no se convierte en un punto de llegada, sino en un punto de partida, para consolidar la paz en aquel país hermano. A decir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión de la Verdad se erigió como un mecanismo facilitador de la verdad histórica para la sociedad colombiana, fomentando la reconciliación nacional. Es también relevante la incorporación de enfoques diferenciales y multidisciplinares en el esclarecimiento de los factores estructurales y los impactos múltiples del conflicto armado sobre las víctimas y la sociedad colombiana como un todo.