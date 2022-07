Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 30 de julio de 2022, p. 14

Rumbo a la entrada en funciones del Centro Nacional de Identificación Humana, el 13 de agosto próximo, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) lanzó una convocatoria para contratar parte del personal que laborará en esta unidad, la cual se ubicará en Morelos. La titular de la CNB, Karla Quintana, destacó que la principal incidencia que tendrá el centro será con los, por lo menos, 52 mil cuerpos sin identificar que están en fosas comunes y en instalaciones forenses.

Una de las funciones principales es trabajar con estos cuerpos que fueron trabajados por los diferentes servicios médicos forenses y ellos ya han considerado que no existe una coincidencia, o que no tienen posibilidad de saber quiénes son las personas no identificadas , expuso en entrevista.

Resaltó que este nuevo centro no será un servicio médico forense más, no estará recibiendo uno a uno para identificar a cada uno, sino que su principal fortaleza e intención es implementar una metodología con enfoque masivo o a gran escala . Por ello, enfatizó que las postulaciones que lleguen a la CNB, que entre lunes y martes sumaron mil 500, serán revisadas cuidadosamente para contratar a las más calificadas, que además tengan apertura a implementar una nueva metodología en materia forense .

La convocatoria también es para contratar personal para la misma CNB. Se buscan profesionistas con experiencia en antropología y arqueología forense, así como ciencia y odontología forense, biología humana y celular, bioquímica, salud, medicina forense y genética, criminalística, derecho, administración, ciencias políticas y administración pública, entre otras.