El juez Novelo Pérez señaló que si Fonatur no cumple, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización .

Ampliación de juicio de amparo

Respecto de la ampliación de juicio de amparo, esto fue solicitado a través del recurso 923/2022, ya que los demandantes argumentan que el gobierno federal, a través de Fonatur Tren Maya, no ha cumplido con los derechos de vía, es decir, no ha concluido los procedimientos para que se inicien las obras por no tener la propiedad de los terrenos en los que se realizará el tendido de vías y el desarrollo del resto de la infraestructura, que recorrerá 254 kilómetros de Tulum a Bacalar y 287 kilómetros de Bacalar a Escárcega.