Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 30 de julio de 2022, p. 5

Pese a que en la víspera los legisladores de Morena anunciaron que seguirían sin acudir a las reuniones de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados mientras el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, presidiera esa instancia, ayer uno de ellos asistió de manera sorpresiva a la junta directiva de ese grupo legislativo, lo que hizo posible que se reuniera el quorum necesario para sesionar.

Se trata de Vicente Alberto Onofre Vázquez, del estado de México, quien de inmediato fue dado de baja de esa comisión a solicitud de su bancada.

No que no tronabas pistolita , no habían anunciado que no venían , exclamó burlonamente Moreno al término del encuentro y previo al espaldarazo que le dio su correligionario Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro.

Moreira explicó que la Jucopo no tiene atribuciones para quitar presidentes de comisiones, por lo que las peticiones de los partidos guinda y del Trabajo para retirar al controvertido dirigente del tricolor serán archivadas. Alito cuenta con todo el apoyo de su bancada, enfatizó.

Su lenguaje no es inusual

La primera frase del ex gobernador de Campeche causó molestia entre los diputados morenistas. Leonel Godoy calificó de vulgar su dicho y subrayó que es prueba de que el lenguaje usado en sus videos no es inusual. Recalcó además que no puede dar de baja a nadie, ante la amenaza del priísta de sacar de la comisión a los faltistas.