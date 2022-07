Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 30 de julio de 2022, p. 24

Londres. El Tribunal Supremo de Reino Unido determinó ayer que las reservas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV), valuadas en más de mil 900 millones de dólares y depositados por el gobierno constitucional bolivariano, sean entregadas al opositor Juan Guaidó.

La jueza Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, falló que las decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, respaldado por la presidencia de Nicolás Maduro, destinadas a reducir la injerencia de Guaidó, sobre el oro deben ignorarse.

El BCV rechazó el insólito pronunciamiento del tribunal, que violenta el estado de derecho internacional y el orden constitucional y legal del país, según un comunicado en el que indicó que apelará.

Es sumamente grave que la política exterior británica, que en este caso directamente amordazó a sus tribunales, ocasione graves daños a los derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros estados , añadió.

El gobierno de Maduro y la oposición de Guaidó se enfrentan desde 2019 en una saga judicial por el acceso a 31 toneladas de oro, valoradas en más de mil 900 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las bóvedas del Banco de Inglaterra, en Londres.

A principios de 2019, el gobierno británico se unió a decenas de países para respaldar a Guaidó y presionar a Maduro, a quien acusan de haber manipulado las elecciones de 2018.

Puedo ratificarles que el oro del país que está en Inglaterra seguirá protegido de las garras de la dictadura , tuiteó Guaidó tras el fallo.