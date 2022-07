Yo no lo decidí, lo hizo el pueblo, quien decía que por qué no ponían a una mujer. A lo mejor nosotras tenemos más ideas, por eso la comunidad me apoyó , expuso en entrevista.

Ahora, dijo, es el momento de que todo sea equitativo. Yo siempre he dicho una cosa: los hombres tienen manos y nosotras también, y el trabajo debe ser mutuo . A0seguró no tener miedo; soy una mujer segura, de retos, de decisiones y sé que voy a poder, no estoy sola, Dios me acompaña. Aparte una mesa de concejo me respalda, no voy a trabajar sola, vamos en equipo .

Ramírez Díaz mencionó que uno de los principales problemas en la comunidad es la falta de drenaje. Tenemos un río muy bonito; pero ahora la gente ha colocado tubos para desechar las aguas negras al cauce; el agua está muy contaminada, ojalá el gobierno estatal nos apoye con obras , pidió.