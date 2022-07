Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 30 de julio de 2022, p. a12

El nuevo disco de Vijay Iyer es un soplo a la inteligencia. Se titula Uneasy: es protesta social, declaración de principios y disertación sobre la técnica de la composición en el instante, a propósito del formato trío y la gran tradición musical que abriga todo el territorio de la cultura jazz.

Uneasy juega con lo que es difícil, pero parece fácil, esa es la conclusión técnica luego de escuchar muchas veces este álbum rico en significados. Uneasy significa inquieto, ansioso, sin sosiego, agitado, precario, preocupado, sin remedio, alterado, desconcertado.

La vida, define Iyer, está llena de situaciones uneasy. Su disco Uneasy es una respuesta positiva para enfrentar todo aquello que es difícil y superarlo. Cita un poema de Rida Dove a manera de epígrafe en las notas al programa:

While in the midst of horror

we fed on beauty –and that

my love, is what sustained us

Rita Dove es una de las muchas amigas de causa de Vijay Iyer, quien es un artista, intelectual, científico, escritor comprometido con las causas sociales. También figuran entre sus cercanas Toni Morrison, y en espíritu Marian Anderson y Billie Holiday.

Vijay Iyer es uno de los músicos más importantes en el territorio conocido como jazz, aunque su obra abarca composiciones para orquesta sinfónica, de cámara y los más variados ensambles instrumentales. Es un científico-músico, un músico-científico; pensador que conoce los procedimientos de la escucha y sus particularidades en la neurociencia de la música.

La definición que le otorga The New York Times es contundente: conciencia social, colaborador multimedia, constructor de sistemas, rapsodista, pensador histórico y puente de entrada multicultural .

Hijo de inmigrados de India, Vijay Iyer nació en Albania y se crió en un suburbio de Airport, Nueva York. Desde los tres años estudió violín, durante 15 años, pero se hizo pianista autodidacto. Tiene doctorados en matemáticas y en física por la Universidad de Berkeley. Una de sus tesis de doctorado está dedicada al estudio de la música africana y afroestadunidense, y otro de esos documentos de especialización se titula Music cognition, un estudio científico del proceso de escucha.

Su discografía es monumental y fascinante. Todos sus discos contienen protesta social, activismo cívico, belleza escalofriante. Su música es tan variada como preñada de asombros, hallazgos, sorpresas. Toda ella implica intensa actividad intelectual en el escucha sin desdoro de sentimientos.

Su influencia principal es Thelonious Monk y lo demuestra llevando a sus consecuencias límites las ideas revolucionarias del oso con birrete, como lo llama cariñosamente el mejor escritor de jazz, Julio Cortázar, en el siguiente pasaje de su crónica de un concierto de Thelonious: