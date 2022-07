E

l número de años que en promedio se espera que viva una persona al momento del nacimiento configura la esperanza de vida al nacer , un indicador del desarrollo económico y social de la población. En México se ha presentado un importante incremento de este indicador a lo largo de varias décadas, entre los años 1960 y 1970 nuestra esperanza de vida era de 60 años, para 2019 llegó a 75.1 años en promedio, las mujeres mexicanas con una esperanza de vida de 78. 6 años, superior a la de los hombres en seis años, cuya esperanza fue de 72.2. En estas décadas las causas de fallecimiento cambiaron, de morir por enfermedades infecciosas, parasitarias y neumonías, crecieron las enfermedades crónicas y degenerativas: la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares ( Proyecciones del Conapo, 2016-2050).

Pero la pandemia del covid-19 cambió el escenario en México y en el planeta, el aumento en el número de muertes tuvo un impacto sustancial. La esperanza de vida global parece haber disminuido entre 0.72 y 0.92 en 2020 y 2021, lo cual representa la primera disminución en la historia de la esperanza de vida global desde 1950 (Patrick Heuveline, Global and National Declines in Life Expectancy: An End-of-2021 Assessment, CCPR/ Universidad de California, marzo 2022).

Nuevas estimaciones y proyecciones de la Cepal y la División de Población de Naciones Unidas confirman que América Latina y el Caribe perdió 2.9 años de esperanza de vida al nacer entre 2019 y 2021 a consecuencia del covid-19, pasando de 75.1 años en 2019 a 72.1 años en 2021, lo que la convierte en la región del mundo que perdió más años en la esperanza de vida debido a la pandemia. De acuerdo con el organismo, la caída entre 2019 y 2021 fue mayor en América Central, con una pérdida de 3.6 años, aunque se evidenció una aceleración en la pérdida de esperanza de vida en el Caribe en 2021, así como grandes desigualdades entre países. Las proyecciones suponen que ya en 2022 comenzará la recuperación de los años perdidos, debido al proceso de vacunación y las medidas para combatir la pandemia ( América Latina y el Caribe: estimaciones y proyecciones de población, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía/Cepal-Celade y División de Población de Naciones Unidas, julio 2022).