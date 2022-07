Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 29 de julio de 2022, p. 16

A más de tres semanas de iniciada una huelga en la mina El Boleo –ubicada en Santa Rosalía, Baja California Sur–, la empresa de origen surcoreano sigue negándose a acudir a las citas de conciliación emitidas por las autoridades, pese a que formalmente dice estar en la mejor disposición de solucionar el conflicto.

Ramón Monsiváis Ortega, secretario de trabajo del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, indicó que además de la exigencia de aumento salarial de 12 por ciento –negociable en las mesas de diálogo–, los empleados inconformes denuncian casos de tratos humillantes y acoso sexual en la mencionada compañía.

En entrevista con La Jornada, el líder gremial subrayó que desde el estallamiento de la huelga, el pasado 6 de julio, la empresa se ha negado a dialogar y no se ha presentado a las invitaciones del Centro de Conciliación. Dicen que están en la mejor disposición de platicar, pero no lo han hecho. Si eso no pasa, nosotros vamos a aguantar (en paro) el tiempo que sea necesario .

Monsiváis Ortega recordó que el ofrecimiento de la empresa a la sección 329 del Sindicato Minero consistió en un aumento directo al salario de 6 por ciento, retroactivo al primero de mayo, y de 0.5 a partir de octubre, así como la entrega de un apoyo de 7 mil pesos extra (5 mil en efectivo y 2 mil en vales de despensa) o de 8 mil pesos en vales.