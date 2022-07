Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 29 de julio de 2022, p. 6

Ante la posibilidad de que no se apruebe una reforma constitucional en materia político-electoral, deben realizarse modificaciones en las leyes secundarias para mejorar la fiscalización de los partidos, impedir el financiamiento a campañas por el crimen organizado y los poderes fácticos, y reducir el costo de la democracia, consideraron ayer académicos universitarios y consultores políticos.

Al participar en el foro 2 del Parlamento Abierto para la Reforma Político-Electoral, pidieron al Congreso legislar sobre aquellos temas en que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han tenido que emitir lineamientos y criterios debido a la inacción de los legisladores. Entre ellos se encuentra la inclusión de las minorías en las candidaturas y la relección.

Segunda Vuelta

Durante el encuentro celebrado en la Cámara de Diputados en el que se analizó la segunda vuelta electoral, la mayoría de los expertos se pronunció en contra de ese mecanismo.

Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero electoral; Javier Rosiles, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Jorge Aljovin, consultor político, se manifestaron en contra, con matices, porque entre otras razones reduce el pluralismo al concentrar la competencia electoral en dos polos y genera una legitimidad cuestionada porque es artificial.

Para que funcione, el voto tendría que ser obligatorio, subrayó Cárdenas, mientras Arturo Ramos, académico de la Escuela Libre de Derecho, se dijo a favor, ya que ayuda a superar la carencia de legitimidad de los ganadores en las contiendas e incentiva el acuerdo político. No obstante, la segunda vuelta no debe ser gratuita, tendría que activarse de manera excepcional y no cuando la diferencia entre los competidores sea de al menos seis puntos.