a (in)satisfacción de la necesidad de vivienda (V), se evalúa en tres dimensiones: materiales de construcción, desde precarios hasta protectores y duraderos; espacio disponible (hacinamiento): relación entre número de personas y espacio disponible en la V, y los servicios básicos de ésta: agua, drenaje o similar, electricidad y disponibilidad de baño con agua corriente. La estructura de materiales de muros mejoró: aumentó la proporción con muros de ladrillo o tabique (los únicos considerados como satisfactorios) de 24.1% a 44.2% entre 1960 y 1970 y a 56.2% en 1980. El avance es más rápido en el primer decenio, y aunque en el decenio donde se ubica el gobierno de Echeverría se mantuvo el mejoramiento, se desaceleró un poco, a pesar de la creación del Infonavit. Ello podría quizás explicarse porque los 60 fue el periodo de urbanización más rápida del país (incremento absoluto de población urbana de poco más de 12 millones, 68.2%) y este material tiene poca presencia en el medio rural. El hacinamiento (H) está determinado por la relación entre la población y el n.º de V (así como su tamaño, expresado en n.º de cuartos) y sus respectivas dinámicas de crecimiento. Por eso empiezo analizando la evolución de las V y sus ocupantes (O). En el decenio 60-70, los O aumentaron mucho más rápido (45.2%) que las V (30.6%), y lo contrario ocurrió en el decenio 1970-1980: las V crecieron en 39.5% y los O en 20.8%. En consecuencia, el promedio de O por V creció en el primer decenio (de 5.45 a 6.06) y decreció en el 2°: a 5.25. Dos rasgos de la demografía nacional en los años 60 y 70 fueron el muy rápido crecimiento poblacional y la aceleradísima urbanización. El esfuerzo constructivo urbano fue aún más rápido: el n.º de V casi se duplica en los dos decenios. Veamos ahora el H calculado con un máximo normativo de personas por cuarto, contando la estancia como cuarto apto para dormir. Aunque el mínimo adecuado es el de personas por dormitorio, no se cuenta con este cálculo para 1960. Dada la menor tendencia a dividir el espacio interno de la V en el medio rural, se adoptó como límite máximo 2.5 personas por cuarto en este medio y 2 personas por cuarto en el urbano dice el vol. Salud de Coplamar. Cocinas y baños se excluyen del cálculo de cuartos. A diferencia de otras variables examinadas, las personas hacinadas aumentaron de 74.4% de la población a 78.3% y las V hacinadas de 61.5% a 66%, entre 1960 y 1970. En cambio, después de 1970 hay un descenso fuerte tanto del porcentaje de personas hacinadas (de 78.3% en 1970 a 61% en 1980) como de las V hacinadas (de 66% a 48.7%).