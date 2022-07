Dora María Téllez no está cumpliendo su condena en El Chipote, como dice el columnista.

El Chipote, cárcel de Somoza en la Loma de Tiscapa, no existe desde hace más de 40 años.

El 43 aniversario de la revolución popular sandinista se celebró en 2022 y no en 2021.

Este es el innegable impacto mediático de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo innegable éxito incluso ha rebasado las fronteras, hasta el asombro y envidia de varios líderes del mundo y analistas. El sermón de la mañana ya tramita patente en la historia.

Esto ha logrado sacudir a toda la sociedad y exhibirla en todos sus niveles, de lo político-ideológico hasta lo cultural y educacional, sintetizados en lo económico y así la podemos ver.

La oligarquía mexicana, con escasas excepciones, es apenas instinto de bestia depredadora y ambiciosa insaciable del poder y el dinero.

La sociedad promedio, la mayoría, se convulsiona en la confrontación de un debate cuasi fanático de gusto y disgusto, la esperanza, ilusión y frustración desahogadas en el rezo a la divinidad.

Y en el movimiento social seguimos con el portazo en las narices de todas las anteriores y con nuestra necedad cansada de la propuesta revolucionaria histórica, somos los purgados de Dante Alighieri; ¡ay, Divina Comedia!, con el sutil decreto presidencial de austeridad, la lucha de clases ahora será un tiro Franciscano. Es decir, ¿flojitos y sin hacer panchos? ¡Ya me vi con mi hábito!

Ismael Cano M.

Académica de Ciencias Políticas pide que le cambien su horario

El pasado 2 de junio realicé una petición al coordinador de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Édgar Tafoya, y al secretario académico, solicitando que consideraran cambiarme el horario de la materia optativa que llevo impartiendo desde 2018; argumenté que por antigüedad me correspondía el horario de 13 a 15 horas y no de 7 a 9, como me fue asignado.

No obtuve respuesta. Sobra decir que los funcionarios tienen la obligación de responder las peticiones que les haga cualquier miembro de la comunidad.

Asignar horarios forma parte de las facultades discrecionales de las coordinaciones de las licenciaturas en la UNAM, que no están reguladas por algún lineamiento.

En el horario que me asignaron se inscriben pocos estudiantes y sin inscritos no te dan materia.

Ojalá no sea una forma de reprimirme, por organizarme desde 2021 para mejorar las condiciones laborales de la UNAM.

Lena Brena, docente de la UNAM