El recientemente nombrado ministro de la Producción, Daniel Scioli, pidió regresar a la embajada de Brasil, donde estaba haciendo una buena gestión, mientras Julián Domíguez, ministro de Agricultura renunció, ya que esa cartera queda también unificada con Economía. En este caso, todas las designaciones fueron consensuadas, después del rencuentro entre el presidente Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al cierre de esta edición, los sectores más importantes del peronismo están en el gabinete, que tiene un nuevo equilibrio, pero también significa el realineamiento peronista ante la campaña golpista, que resurgió en la Exposición del Campo en la Sociedad Rural Argentina, experta en golpismo en su historia, y que han hecho llamados directos a la insurrección. La retornada Elisa Carrió de la Coalición Cívica, que integra la derechista alianza de Juntos por el Cambio, resurgió con un llamado a los ruralistas a continuar escondiendo los granos para exportar y que no liquiden los impuestos millonarios que deben al Estado.

Pero los cambios no quedaron allí y luego se conocía que la titular la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la economista Mercedes Marcó del Pont, remplazará a Gustavo Béliz en la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Minuto a minuto se iban produciendo otros nombramientos y desplazamientos. En la AFIP asumirá el contador Carlos Castagneto, actual director general de Recursos de Seguridad Social de ese mismo organismo, que tiene larga experiencia en la función pública.

Nada será fácil, pero los analistas mencionan que era necesario normalizar la política. Incluso en este caso se cuenta también con el acompañamiento de los gobernadores unidos en una liga, y que están siendo más consultados que nunca.

Es una señal muy clara para el país y para el mundo , dijo el legislador Leandro Sandro, del Frente de Todos, ex dirigente de la juventud de la Uniín Cívica Radical, que se enfrentó a la actual dirigencia de ese partido, considerando que su unión con el ex presidente Mauricio Macri en Juntos por el Cambio es una traición a su partido, al fallecido ex presidente Raúl Alfonsín y al país.

Otros analistas sostienen que esta fue una reacción que se demandaba, cuando en los movimientos sociales se hablaba de recuperar la política .

Para otros críticos este gabinete se ha equilibrado en el sentido de que surgió de un movimiento de rencuentro y también significa que los más importantes sectores que integran el Frente de Todos están ahora representados, lo que tiende a lograr un mejor funcionamiento, coordinación y gestión , dijo el presidente Fernández.

Falta designar al líder del Legislativo. Hay una nueva sensación al entender que existía en estos tiempos una falta de respuestas y que se necesita restaurar la dirección plena del Frente de Todos.

Además, revisar pendientes como la pérdida de soberanía, mayor fuerza ante la inflación, la especulación y la redistribución del ingreso, la demanda popular es muy fuerte, y especialmente el Frente de Todos ha reaccionado como siempre lo ha hecho el peronismo.

Hay mucho para analizar en las próximas horas.