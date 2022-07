“La visita de MBS a Francia, o la de Joe Biden a Arabia Saudita, no cambia en nada el hecho de que sea un asesino”, dijo a Afp la ex relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales Agnès Callamard, quien investigó dicho crimen.

Protestas de ONG

La visita se da durante la presentación de una denuncia en París contra Bin Salmán por complicidad en torturas y desaparición forzada, anunciaron organizaciones no gubernamentales, entre ellas Democracy for the Arab World Now creada por Khashoggi.

El periodista, que escribía del Washington Post y crítico con el poder saudita, murió a manos de agentes sauditas en el consulado del país en Estambul en 2018. Kha-shoggi fue estrangulado y desmembrado con una sierra, y sus restos disueltos en ácido. Una investigación de la ONU lo consideró un asesinato extrajudicial del que Arabia Saudita es responsable . La inteligencia estadunidense afirmó que Bin Salmán aprobó la operación contra Kha-shoggi, pero Riad lo niega.

Estoy escandalizada e indignada de que Emmanuel Macron reciba con todos los honores al verdugo de mi prometido , escribió en un mensaje a la Afp Hatice Cengiz, novia del asesinado periodista.

A pesar del historial de Arabia Saudita, muchas potencias ven en Riad un socio fundamental para las cuestiones energéticas, de defensa, y por su firme oposición a Irán.