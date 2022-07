Comentó que municipios del valle de México concentran la mayor actividad y aplicación de infracciones en el estado de México, de ahí la importancia de equipar a los oficiales asignados a vigilar y proteger a los mexiquenses en las vialidades estatales.

Martínez-Celis Wogau detalló que este año, elementos de tránsito han aplicado 297 mil infracciones, y emitieron 506 mil durante 2021. Señaló que 60 por ciento de las multas viales se impusieron en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Chalco y Tlalnepantla, sobre todo por no respetar los carriles del Mexibús, no utilizar cinturón de seguridad, no utilizar casco y anteojos protectores al conducir motocicletas, así como por estacionarse en lugares prohibidos o en doble fila.

Por otra parte, el titular de la SSEM anunció el plan de restructuración de la Policía de Tránsito del estado de México, que tendrá como finalidad mejorar la movilidad, reforzar el control vial y garantizar el bienestar de conductores, ciclistas y peatones.