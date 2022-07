L

os partidos políticos tienden a crear oligarquías. Vieja como es esta hipótesis del politólogo Maurice Duverger –la escribió hace medio siglo–, la realidad partidaria viene probando su justeza.

Vista la realidad política de México y de Occidente en general, la de Duverger pareciera más bien una maldición. Prácticamente ningún partido ha escapado al fenómeno de la oligarquía en su dirección. Partidos que parecían prefigurar otra manera diferente de hacer política desde la dimensión partidaria, como el Partido de los Trabajadores de Brasil, Podemos de España o Morena de México, no mucho tiempo después de fundados enfrentaron una crisis. Dos causas fueron las que la produjeron: el dominio de sus oligarquías sobre sus bases y la distancia como organizaciones de los problemas reales de la población, según han reconocido sus líderes e ideólogos: Lula (PT), Juan Carlos Monedero (Podemos), Enrique Dussel (Morena).

Dussel ve que los partidos en México enfrentan una crisis debida a la falta de claridad ideológica, con lo cual coincide Monedero. Debida también, habría que agregar, a la reducción de simples tareas de máquinas electorales. Tareas que faltan a lo que Morena establece, por ejemplo, en las primeras dos líneas de su declaración de principios. Dice el texto: No hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, por mínimo que sea . Contrario a ello, parte de su militancia y los que quieren invadirla en modo súbito se consumen en pugnas pragmatistas, rumores palaciegos y búsqueda de prebendas y canonjías.

Las causas sociales que el partido-movimiento proclama defender ocurren lejos de las preocupaciones y acciones de su militancia. En esto no difiere del resto de los partidos: nada hacen entre campaña y campaña electoral, y sólo esperan a que se presente la próxima para hacerse ver y así conseguir algún cargo o puesto. No siembran compromisos sociales, pero sí se aprontan a recoger votos, pues es esto lo único que cuenta. Así lo ha impuesto el INE y lo permite la actual legislación electoral. No sorprende, pues, que el aprendizaje del oportunismo mate cualquier otro tipo de aprendizaje.

La ausencia de debate en los partidos es el subrayado de todas esas distorsiones. De donde lo que vemos ahora: autoritarismo, prepotencia y maniobras oscuras de sus dirigentes, relajamiento ideológico, recepción de chapulineo, acarreo, cargada.

Con frecuencia se dice que los presidentes no están suficientemente informados sobre lo que ocurre en el mundo de la real politik. No es así, en México el Presidente es el individuo que mejor cumple con la sentencia de Francis Bacon: Saber es poder. Andrés Manuel López Obrador en mayor medida que otros. El Presidente de México ha dicho que la gente se da cuenta cuando los dirigentes son politiqueros y que tales individuos no son de izquierda. Así que él sabe que en Morena sus dirigentes caen en esa caracterización. Sabe que traicionan los principios de Morena y que sus alianzas básicas son con el sector más oportunista del PRI (hay grabaciones). También sabe el Presidente que en la coyuntura rumbo a las elecciones de 2024 se violentan los estatutos morenistas en relación con el amañado próximo congreso nacional de este partido. E igualmente, que en Morena, desde antes de surgir el movimiento crítico conocido como la Convención, no se han ambientado los métodos democráticos.