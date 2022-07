Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 28 de julio de 2022, p. 16

Los médicos y especialistas cubanos contratados para trabajar en el país ganarán lo mismo que los galenos mexicanos, subrayó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consultado en su conferencia de prensa diaria sobre si tendrán cuidados y vigilancia especial por las zonas en las que laborarán, expuso que van a tener la protección que tienen los trabajadores mexicanos. A todos tenemos que protegerlos, sean mexicanos o sean extranjeros , manifestó.

El mandatario refrendó la necesidad de su contratación por el déficit en este renglón que dejó el periodo neoliberal, a pesar de lo cual de todas formas, no nos va a alcanzar, estamos viendo en otros países, porque es muy grave lo que sucedió, rechazaron tanto a los jóvenes que querían estudiar medicina, hubo tanta exclusión irresponsable, que tenemos déficit de médicos en México, no tenemos los médicos que necesitamos .