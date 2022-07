En la reunión participaron también el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entre otros.

Durante la mañanera, el Presidente agregó que además ya se amplió a ocho carriles la autopista México-Pachuca, que conduce al AIFA y se trabaja en otras vías de acceso.

Además, detalló que el edificio de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) –construida en el sexenio de Vicente Fox– tiene fallas estructurales y se está hundiendo, por lo que se analizan dos opciones: el cierre para rehacerla o apuntalar la construcción.

Un equipo de expertos del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, refirió, ya interviene y ya se realizó un estudio preliminar sobre las fallas. En una semana tenemos un primer resultado y lo vamos a dar a conocer aquí , indicó.