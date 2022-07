La Fecor, cuyo titular es Germán Castillo Banuet, señaló, en cuanto al sistema penal acusatorio, al 30 de noviembre de 2018, se contaba con 61 mil 400 carpetas de investigación en archivo temporal, de las cuales al 30 de junio de 2022, se logró una reducción de 99.38 por ciento , sin explicar cuántas fueron declaradas con no ejercicio de la acción penal o con cierre definitivo.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) de la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que en junio pasado logró abatir en 99.84 por ciento el rezago de 180 mil 481 investigaciones que se tenían al inicio de la presente administración ; de acuerdo con sus datos, de todos los casos que tenía esta área bajo su responsabilidad y que no habían sido desahogados, únicamente judicializó alrededor de 35 mil. Del resto de los expedientes no se dio a conocer la manera en que se concluyeron las averiguaciones previas y carpetas de investigación en curso.

En términos generales, expuso la Fecor: aproximadamente 13 por ciento de los asuntos determinados han sido judicializados (alrededor de 35 mil expedientes), y generado miles de condenas en contra de los imputados o están en proceso de ello . Sin embargo, estadísticamente, 35 mil expedientes con respecto a los 180 mil 481 que se tenían rezagados, corresponde a 19. 3 por ciento del total.