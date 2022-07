El magistrado Indalfer Infante, quien estuvo en contra de la medida, consideró que si en la convocatoria Morena incluía como votantes a aquellos que cuentan sólo con un formato de registro como militante, aunque todavía no se haya llevado a cabo ese trámite, es porque acepta su responsabilidad en cuanto a que no ha podido llevar a cabo este registro, es decir, no es culpa de los ciudadanos que han presentado sus solicitudes, que han elaborado su formato , sino del propio partido.

El TEPJF también revocó parcialmente la determinación dictada por la CNHJ, a efecto de que se emita una nueva en la que se analizará el cumplimiento del mandato de paridad de género horizontal, así como las medidas para garantizar el acceso a cargos de dirección a miembros de la comunidad LGBT+.

También por mayoría de votos, la sala superior vinculó al Congreso de la Unión a aplicar las medidas necesarias para garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad.