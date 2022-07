Vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales. Vamos a reducir bastante, casi no va a haber viajes al extranjero, o sea, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono o por teleconferencias. Y vamos a reducir viáticos aún más, y otras medidas , apuntó el mandatario federal.

López Obrador lamentó que algunos organismos autónomos se hayan amparado para seguir percibiendo altos sueldos, y aseguró que independientemente de ello, su administración seguirá buscando avanzar más en el plan de austeridad. Quiero informarle al pueblo que desde que estamos en el gobierno no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos. La camioneta más nueva que tengo es de 2018, la compraron antes de que yo llegara, y ya tiene 280 mil kilómetros. Pero tenemos camionetas de las que usamos de 400 a mil kilómetros y de 10 años de uso; les estamos dando mantenimiento y funcionan bien, no me han dejado tirado en las giras.

Citó ejemplos de ahorros logrados por las estrategias de su administración, como el de 215 mil 950 millones de pesos (del 1º de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2022) por el combate al huachicol. Destacó que se acabó con la condonación y devolución de impuestos a las grandes empresas y los contribuyentes. En el sexenio de Felipe Calderón, detalló, se regresaron impuestos a esos grandes tributarios por 121 mil millones de pesos, y en el de Enrique Peña Nieto la cifra se duplicó y alcanzó 244 mil millones.