Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Jueves 28 de julio de 2022, p. 6

Con base en la determinación del juez séptimo de distrito de amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, Julio Veredín Sena Velázquez, se dictó el no ejercicio de la acción penal, por no existir pruebas de enriquecimiento ilícito, en favor de José Luis Vargas, magistrado y ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Lo anterior, como parte del desahogo del juicio de amparo 660/2021, recurso que presentó el magistrado luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se inconformara en la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR), de no llevar el caso a tribunales.