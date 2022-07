También, en tribuna, el diputado priísta Eduardo Zarzosa sostuvo: la transparencia no es su fuerte, amigas y amigos de Morena. Han tenido un déficit importante debido al manejo opaco de recursos y a la falta de estrategia en la apertura de datos debido al manejo opaco de recursos. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este problema es técnico, no oculta una mala gestión .

La senadora Nancy de la Sierra, del grupo plural criticó la falla de CompraNet: extrañan las medidas tomadas por ciertas autoridades que, lejos de combatir la corrupción, se acercan más a la opacidad. ¿Por qué no se previó el mantenimiento de este sistema antes de se cayera? ¿Por qué tratan este tema como si CompraNet no fuera una de las fuentes de rendición de cuentas más importante del país? .

Reginaldo Sandoval, diputado del PT, aseveró en el pleno que es una falla técnica, es un sistema que se compró en el gobierno de Felipe Calderón, y no se asusten, no exageren porque no somos iguales y no se está escondiendo absolutamente nada .