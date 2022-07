A

l parecer la Reserva Federal de Estados Unidos no teme inducir una recesión con tal de contener la inflación, la más grave de los recientes 40 años.(¿Qué es peor: que suban los precios de productos y servicios –inflación– o que no haya empleos ni dinero para adquirirlos –recesión–?). Ayer elevó su tasa de interés a corto plazo en tres cuartos de punto porcentual por segundo mes consecutivo. Coloca la tasa de fondos federales, la que los bancos se cobran entre sí por los préstamos a un día, en un rango de 2.25 por ciento a 2.5. Según el banco central, 2.25 por ciento es una tasa neutra que no desalienta ni acelera la economía. En los meses recientes, su presidente, Jerome Powell, ha dicho que la institución debe moverse rápidamente a ese nivel neutral y luego probablemente más allá para enfriar la economía y controlar la inflación. Ayer aseguró que Estados Unidos no ha caído en recesión, están creciendo los puestos de trabajo y los salarios. La tasa estaba cerca de cero a principios de año, se necesitaba entonces que los préstamos fueran baratos para que empresas y familias salieran del agujero de la pandemia. Si bien Powell sostiene que pueden manejar un aterrizaje suave, algunos analistas dicen que se necesitará una recesión para desacelerar significativamente los precios. Habrá ganadores y perdedores con la nueva alza de interés: los bancos comerciales resultarán favorecidos porque prestaron dinero a un porcentaje menor y lo cobrarán a otro mayor. En España el gobierno está tratando de aplicar un impuesto a sus beneficios extraordinarios. Para el consumidor no hay otro beneficio más que la esperanza de que realmente sea contenida la inflación. En nuestro país, el Banco de México tendrá que volver a subir su propia tasa a más de 8 por ciento, actualmente es de 7.75.

En peligro de derrumbe

A finales de marzo de 2008 la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue inaugurada por el presidente Felipe Calderón. Aunque ya había diferencias entre ellos, hizo un reconocimiento a su antecesor, Vicente Fox. La obra había estado a cargo del secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola. Iba a tener un costo de 200 millones de pesos pero al final se disparó a 8 mil 595 millones. Fue necesario hacer lo que mejor sabían hacer los panistas: contrataron un préstamo por 400 millones de dólares con cuatro bancos. Desde entonces había denuncias de corrupción y un cuestionamiento grave: la Terminal se levantó en un terreno con hundimientos. (El mismo error estuvieron a punto de cometer en Texcoco). No asistió ningún representante del gobierno de Marcelo Ebrard, se negaba a darle la mano a Calderón por el fraude electoral.