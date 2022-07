Condena la violencia de género

E

s atroz la inhumana contabilidad y estadística. Ayer, 27 de julio, en La Jornada leímos que:

Ordenaron detener a cuatro personas por quemar viva a una mujer , en Cuautla; que Luz Raquel Padilla fue quemada, en Zapopan; de una niña quemada en un su

Clero, medios intelectuales neoliberales, fifís y todos los opositores a Andrés Manuel López Obrador responsabilizan de los feminicidios a la estrategia, única en contra del crimen, de: Abrazos y no balazos . Se equivocan. Todo es causado

1. Marichuy y el IPN. Ya se le otorgó un título. Ya el IPN pidió perdón. Pero siguen libres sus verdugos, un profesor y dos alumnos politécnicos.

2. Silvia Careddú, entre las cinco mejores flautistas del mundo, se lució enormemente en la Filarmónica de Viena en el Concierto de Año Nuevo de 2019, bajo la batuta de Christian Thielemann. Un poco antes, con Riccardo Mutti para interpretar Nachtmusik, de Mahler. Realmente, Silvia fue la orquesta. Imperdonable para sus colegas hombres: Walter Auer, Karl Heins, Wolfgang Breinschmid y Luc Mengholz. La acusaron, a ella, sólo flauta, de tener dificultades con su timing. Ni modo, Silvia es mujer y, además, italiana. Y estaba en el Musikverein de Viena.

La agresión a la mujer, el feminicidio, se fraguan en el alma y mente del criminal. Nada tiene que ver, en lo íntimo, Abrazos y no balazos .

Rubén Mares G.

Corcholatas sordas

A la preocupante Rayuela de ayer: Si se volvieron sordos y ciegos, ni a gritos ni a dedazos van a entender los que suspiran , me gustaría agregarle un epigrama igual de preocupante:

Se avizoran duras friegas

y regresiones ingratas

si de pronto corcholatas

se han tornado sordas, ciegas.

Benjamín Cortés V.

Instan a la cancelación de la deuda pública

Pesada la carga que lleva sobre sus hombros el pueblo de México con motivo de la deuda pública que nos dejaron los gobiernos anteriores y ahora sigue creciendo a niveles insostenibles e incompatibles con un sano desarrollo económico de nuestro país y hace que hoy cada mexicano deba 100 mil pesos que no pidió prestados y no sabe a dónde fueron a parar, aunque todo indica que desaparecieron por los túneles de la alta corrupción.

El panorama no es halagador, no hay el crecimiento económico que el país requiere, la inflación no se detiene, al Banco de México sólo se le ocurre subir las tasas de interés, con lo que se frena la economía; los programas sociales, buenos y necesarios, sólo son un paliativo, por lo que se requiere de manera urgente una mayor inversión pública en proyectos productivos en todos los sectores, particularmente en el campo, y un apoyo decidido al sector social de la economía.