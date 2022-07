Ese diputado refirió: Los casos que hemos visto en días recientes de mujeres quemadas no sólo son síntomas de violencia feminicida; creo que son síntomas de descomposición social. Y no puede esperarse nada más de ustedes, compañeras y compañeros de la oposición, que durante años fueron incapaces de frenar la descomposición social que sus propios gobiernos generaron .

En su turno, el diputado del Partido del Trabajo (PT) Benjamín Robles se burló de sus adversarios al restregarles un tengan para que aprendan y escuchen cuando la oposición reclamaba a la presidencia de la comisión que modificara el procedimiento, petición que no fue concedida.

Del lado opositor respondieron que ese discurso busca encontrar culpables en los de enfrente y en el pasado, y México no lo merece .

El pasado 16 de julio, Luz Raquel Padilla murió tras ser quemada viva en Zapopan. Senadores y diputados de Morena y aliados identificaron el caso como feminicidio y dijeron que ha causado indignación, no sólo por ser injusto, sino porque la fiscalía de Jalisco ha emprendido una campaña de revictimización contra la mujer.

En el cruce de señalamientos, la Permanente aprobó un punto de acuerdo para que las fiscalías de 16 estados donde no existen protocolos de plazos máximos para atender denuncias y llamados de auxilio los apliquen de inmediato.

La respuesta fue de José Francisco Yunes Zorrilla, legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien afirmó: La inseguridad y su versión más abominable, como puede ser la del feminicidio, hoy campea en todas las ciudades del país, y en lugar de resultados escuchamos excusas, y en lugar de acciones se verifican pretextos. Así no se le cumple al país .

El senador panista Alfredo Botello endureció el tono al poner sobre la mesa una de las banderas de la derecha: Es condenable el feminicidio de aquellas mujeres que en el vientre de su madre son muertas con una permisividad que, desafortunadamente, en algunos lugares se tiene que es por el aborto; eso también es condenable. El gobierno tiene a las familias mexicanas sumidas en el abandono; la incompetencia y la insensibilidad están provocando el deterioro de la salud de los mexicanos, y traen como consecuencia su fallecimiento .