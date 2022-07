Grupo Financiero Inbursa, propiedad del magnate Carlos Slim, confirmó que se mantiene en la puja para comprar Citibanamex, pero no lo hará de forma independiente, pues invitó a un empresario mexicano a participar en el proceso de adquisición.

No hay nada nuevo o diferente de lo que hemos mencionado, no hay secretos, estamos en el proceso. Hemos señalado que consideraremos si esto es bueno para nuestra estrategia y para el desarrollo rápido de nuestro negocio, no sólo estamos nosotros, ya hemos invitado a otro empresario mexicano , dijo Aguado en llamada con inversionistas para presentar los resultados financieros del grupo.