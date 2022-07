De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 28 de julio de 2022, p. a11

La legión de mexicanos en Europa aumenta con jugadores juveniles. Jordan Carrillo dejó al Santos Laguna para jugar con el nuevo club filial en España, Sporting de Gijón, mientras Santiago Chaquito Giménez viajó a Países Bajos para firmar con el Feyenoord.

Carrillo, mediocampista de 20 años y formado en las filas del Santos, se convirtió en el primer jugador beneficiado tras la compra del Sporting de Gijón, de la Segunda División de España, por parte de Grupo Orlegi, también dueño de los Guerreros.

El mediocampista debutó con los laguneros hace dos temporadas e incluso fue convocado en abril por la selección mexicana, dirigida por Gerardo Martino, para el duelo amistoso ante Guatemala.

En un comunicado, el Sporting indicó que Carrillo “se incorporará a la dinámica del equipo y será presentado en los próximos días".

Otro de los fichajes que más expectativas ha generado es el de Santiago Giménez, ariete de Cruz Azul, con el Feyenoord. El delantero de 21 años viajó a Europa para realizar los exámenes médicos correspondientes y cerrar el contrato.

No hay nada oficial. Haré las pruebas médicas y regresaré. Estoy muy emocionado porque desde el principio de mi carrera me he trazado metas y una de éstas era ir a jugar Europa , dijo Giménez al portal Espn.