U

no. Ni antes ni después, el mundo registra un acontecimiento similar al de, exactamente, 200 años atrás: el encuentro entre Simón Bolívar y José de San Martín en el puerto de Guayaquil (25-27 de julio de 1822).

Dos. En direcciones opuestas y convergentes, el Libertador venía de galvanizar la independencia de la Gran Colombia (Venezuela, Colombia, Panamá, Quito, 1819), en contraste con la más frágil de Perú, proclamada por el Protector de los pueblos libres (Lima, 18 de julio de 1821).

Tres. Previamente, San Martín había enviado a Guayaquil un contingente militar en apoyo del bolivariano Antonio José de Sucre, sitiado en Guayaquil. Ayuda decisiva para su triunfo en la formidable batalla de Pichincha (Quito, 24 de mayo de 1822).

Cuatro. Bolívar entró en Quito el 16 de junio de 1822, y allí conoció a su amor indomable, la volcánica quiteña Manuela Sáenz. Semanas después apareció en Guayaquil, ciudad que anexó como provincia de la Gran Colombia, acabando con el autonomismo de campanario, que dos años antes la habían declarado independiente .

Cinco. Supervigente, el comentario de Bolívar en carta al patriota guayaquileño José Joaquín Olmedo: “Usted sabe, amigo, que una ciudad con un río no puede formar una nación […] Quito no puede existir sin el puerto de Guayaquil, lo mismo que Cuenca y Loja […] Maracaibo ha dado el ejemplo de lo que se debe hacer, y no ha imitado a Guayaquil” (enero de 1822).

Seis. El encuentro entre ambos titanes de las guerras independentistas fue a puerta cerrada. No hubo actas. Por esto, las conjeturas acerca de lo platicado en la Perla del Pacífico , menudearon durante 191 años.

Siete. Las versiones más difundidas sostenían que Bolívar y San Martín discutieron el futuro de Guayaquil, y la independencia sudamericana. Negativo. En 2013, el historiador colombiano Armando Martínez Garnica encontró una carta mal clasificada en el Archivo Nacional de Ecuador, escrita por el general José Gabriel Pérez, secretario general de Bolívar.