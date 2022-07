E

l fin del gobierno de Mario Draghi en Italia ha generado una serie de movimientos dentro de las formaciones políticas, movimientos que recuerdan más al mercado de fichajes que a una dimensión política. La decisión de Draghi de dramatizar el choque con el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) creó espacio político a la Liga y a Forza Italia (FI) para jugar la opción electoral, así como a las diversas formaciones políticas (y grandes corporaciones de medios) para descargar toda la culpa sobre el M5S. Ministros de FI abandonaron el partido, o un diputado de M5S se pasó a Italia Viva. Hay cambios de camisetas aún en curso que a la fecha no permiten captar los límites de las coaliciones políticas que se presentarán a las elecciones del domingo 25 de septiembre. El primer partido en las encuestas, con 25 por ciento, es Hermanos de Italia (FdI), partido dirigido por Giorgia Meloni y que echa sus raíces en la historia del movimiento social italiano y, por tanto, de la cultura posfascista, tanto que el New York Times escribió de manera muy crítica sobre su posible victoria, a pesar del choque sobre quién será el primer ministro, es casi seguro que estará en coalición con la Liga de Salvini (12.4 por ciento) y FI, de Berlusconi (7.1 por ciento). Mucho más compleja es la geografía de lo que puede pasar en el centro: el Partido Demócrata (PD), que es el segundo partido, con cerca de 23 por ciento, se ha convertido definitivamente en el partido de referencia de las élites financieras y es una fuerza política responsable , es decir que aplica las directivas que vienen de la Unión Eu­ropea, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE), y dice estar lista para expandir la malla de sus listas, pero no está claro cuánto dedicará a construir una coalición electoral, coalición necesaria para tratar de contrarrestar a la derecha por la ley electoral que es una mezcla entre un sistema proporcional y mayoritario.