Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de julio de 2022, p. 12

Entidades, dependencias estatales y municipales deben más de 72 mil millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), monto que sigue en aumento pese a los convenios de reconocimiento y forma de pago que el organismo ha firmado por 11 por ciento de la suma acumulada hasta diciembre de 2021.

Esto forma parte de la situación financiera complicada que se mantiene en el instituto, de acuerdo con el Informe Financiero y Actuarial (IFA) 2022, pues cada año su presupuesto es insuficiente. Ha podido cumplir con las obligaciones de los seguros de salud y prestaciones económicas y sociales por las transferencias que recibe del gobierno federal, que el año pasado ascendieron a 14 mil 322 millones de pesos, equivalente a un incremento de 18 por ciento respecto a 2020.

Con estos recursos se cubrió el déficit de 8 mil 810 millones de pesos y le quedó para reportar un ahorro de 5 mil 512 millones.

En los estados financieros se incluyó el rubro de otros activos , que en diciembre de 2020 fueron por 10 mil 738 millones de pesos, y al año siguiente, 13 mil 808 millones. En realidad son afectaciones al patrimonio del instituto, pues se trata de embargos de cuentas bancarias ordenados por autoridades judiciales de 2011 a 2018, 2020 y 2021.

Los montos se refieren a pagos de indemnizaciones a ex trabajadores y beneficiarios de pensiones, de los cuales no se proporcionan mayores detalles. Hace unas semanas, La Jornada (5/6/22) publicó que por causa de tales embargos, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para deslindar responsabilidades. Se presume la participación de funcionarios que se coludieron con juntas de conciliación y arbitraje para que ex trabajadores reciban pensiones que superan entre 17 y 175 por ciento el monto al que legalmente tienen derecho. Al estar bajo embargo, ejecutado por las instituciones bancarias, el Issste está imposibilitado de efectuar retenciones y el entero del impuesto sobre la renta.