Miércoles 27 de julio de 2022, p. 5

¿Se acuerda, licenciado, cuando empezamos, que nadie quería ser candidato? Ahora hasta se pelean, ¡cómo ya le salió carne al hueso! Con ese breve enunciado que hace unos años le dijera uno de sus antiguos compañeros de lucha, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las voces que dentro de Morena han llamado a piso parejo en el proceso de selección de abanderado presidencial para 2024.

El mandatario asentó que la subcultura antidemocrática penetró tanto en la clase política, que aún dentro de su partido hay actores que están a la espera de una señal desde Palacio Nacional, lo que no sucederá. Tengan confianza de que no hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. No va a haber señal, la señal la va a dar la gente y es muy sencillo: en el caso de los candidatos a la Presidencia, encuesta, y lo que diga la gente, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta .

Ayer, en la matutina, López Obrador fue interrogado en torno a las afirmaciones de un colectivo de morenistas que apoya la candidatura del canciller Marcelo Ebrard, y es encabezado por la senadora Malú Micher, que pidió piso parejo y propuso que el método de elección de la candidata o candidato se realice con encuestas abiertas, independientes, transparentes, verificables y accesibles para toda la ciudadanía .

El Ejecutivo consideró que hablar de ese concepto es menospreciar a la ciudadanía. “Ya nadie se deja manipular, que no se use como excusa. ¿Cómo no va a haber piso parejo, si va a ser el pueblo el que va a decidir?