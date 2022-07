Afp, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de julio de 2022, p. 28

Edmonton. El papa Francisco volvió ayer a pedir perdón a los indígenas en Canadá por los abusos que cometió la Iglesia contra sus comunidades y llamó a dejar de oprimir la conciencia de los demás, al pronunciar su primera homilía mayor pública desde que llegó el domingo al país para una visita de seis días.

Al son de tambores y de canciones tradicionales de los pueblos originarios, el papa argentino Jorge Mario Bergoglio, de 85 años, arribó al Estadio de la Mancomunidad, de Edmonton, saludando desde su papamóvil. El pontífice se detuvo varias veces para besar y bendecir a los bebés, como es su costumbre, mientras entre la multitud había muchos nativos canadienses, algunos ataviados con trajes tradicionales.

Durante su homilía en español, ante unas 50 mil personas, según las autoridades canadienses, Francisco convocó a aprender, como individuos y como Iglesia, a no oprimir nunca la conciencia de los demás y no encadenar la libertad de quienes tenemos cerca. Volvió a pedir por un futuro en el que la historia de violencia y marginación que sufren nuestros hermanos indígenas no se repita para nadie .

Algunos fieles desplegaron una pancarta en la que se leía Cada niño importa , mientras otros portaban tocados tradicionales. Francisco usó una prenda que, según las autoridades, se inspiró en el arte indígena canadiense.

Por problemas en una rodilla, el pontífice ofició la ceremonia sentado detrás del altar, desde donde instó a los jóvenes a apreciar la sabiduría y la experiencia de sus abuelos como parte fundamental de su propio ser, y a atesorar esas lecciones para construir un futuro mejor.

Esta gran homilía coincidió con la fiesta de Santa Ana, madre de la Virgen María y abuela de Jesús en la tradición católica, una figura importante para muchas comunidades nativas canadienses. Durante varios meses, ha hablado sobre la necesidad de atesorar la sabiduría de los abuelos y no descartarlos como si fueran parte de la cultura del derroche .

Antier, el Papa pidió perdón ante una multitud de los pueblos originarios Primeras Naciones, Metis e Inuit, en Maskwacis, al sur de Edmonton, por los abusos cometidos en escuelas residenciales para niños indígenas gestionadas por la Iglesia católica en Canadá, como la Ermineskin, activa desde 1895 hasta 1975.

Más de 150 mil niños indígenas fueron sacados de sus hogares y obligados a asistir a escuelas cristianas financiadas por el gobierno desde el siglo XIX hasta la década de 1990, con el fin de aislarlos de la influencia de sus familias y su cultura. El objetivo era cristianizarlos e integrarlos a una sociedad que los gobiernos canadienses consideraban superior, pero muchos padecieron abusos físicos y sexuales de directores y profesores, y se cree que miles murieron de enfermedades, desnutrición o abandono.