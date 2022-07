Félix Cárdenas fue titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (2006-2008) y dejó el cargo en julio de 2008 tras el caso de la discoteca New’s Divine, donde 12 personas murieron luego de una operación de la policía de la capital del país.

La orden de aprehensión contra el ex fiscal general veracruzano por secuestro, cumplimentada el lunes, se emitió el 23 de septiembre de 2019 e implica también a sus antiguos colaboradores Luis Eduardo Coronel Gamboa, ex fiscal para la atención de denuncias por personas desaparecidas; Marcos Even Torres Zamudio, ex fiscal anticorrupción; así como a los policías ministeriales Roberto Mora Mil, Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González.