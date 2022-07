Agregó que se mantiene comunicación con la madre de la víctima, pues no se descarta ninguna línea de investigación. Se han obtenido datos acerca del posible móvil y de una persona que pudiera ser la responsable.

Piden esclarecer caso de Yolanda Martínez

Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez Cadena, la joven madre encontrada muerta el pasado 8 de mayo y de quien la fiscalía de Nuevo León aseguró que se suicidó, dijo que acudirá a instancias federales para que le ayuden a esclarecer el crimen.

Martínez Bautista consideró poco probable que se exhume el cuerpo de su hija, pues los primeros estudios arrojaron pruebas suficientes para el seguimiento del caso y éste debe ser investigado como feminicidio.

Vamos a pedir que se hagan otros estudios para no quedarnos con lo que ellos (las autoridades) determinen, sino buscar otra opinión. Si no me resuelven en Nuevo León, voy a pedir apoyo a la Fiscalía General de la República , adelantó.

Extraoficialmente se sabe que la causa de muerte fue una intoxicación por fosfuro de aluminio, un compuesto altamente dañino, que corresponde al contenido de objetos hallados alrededor del cadáver.