Dijo que confía plenamente en la dirección de Morena y sé que va a hacer su mejor esfuerzo , pero, acotó, es un asunto que concierne a todos los militantes y de quien se está afiliando ahora.

Entonces, a todos aquellos que se afilien, que sepan que hay principios en Morena de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, pero no sólo eso, sino de no usar prácticas que en algún momento se usaron para una votación, para una elección. Entre todos tenemos que cuidar la democracia en México.