Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 26 de julio de 2022, p. 10

Las críticas surgidas por la contratación de especialistas médicos oriundos de Cuba no hacen mella en el proceso de transformación del país , afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador; por el contrario, como decía Ponciano Arriaga: entre más me golpean más digno me siento .

Tras refrendar su agradecimiento al gobierno y al pueblo cubanos por el apoyo a su administración, confió en que ojalá que comprendan que necesitamos a los médicos para curar a nuestro pueblo y que, independientemente del coraje, de la enajenación que provoca la ideología, el pensamiento conservador, con juicio práctico, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos, que no tenemos especialistas .

En su conferencia matutina, el Presidente retomó el caso para abundar sobre las formas en que su administración es atacada con información falsa , ya sea relacionada con este tema o con la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Sobre los especialistas isleños, insistió en que es necesaria su ayuda ante los efectos de la tendencia privatizadora en el sector de salud y educativo en sexenios pasados.

Imagínense una gente humilde, pobre, que es lamentablemente la mayoría de los mexicanos, ¿de dónde va a sacar dinero para pagar un hospital privado? Cuando lo hacen tienen que vender lo poco que tienen, sus parcelas, sus casas, quedan endeudados.

El mandatario reiteró que gracias a la incorporación del primer grupo de especialistas, Nayarit está cerca de contar con 100 por ciento de cobertura de personal médico, a la par de la basificación de unos 800 trabajadores del sector en esa entidad ,quienes permanecían como eventuales.