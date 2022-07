En entrevista colectiva, una mujer que integra el contingente señaló: Hemos dicho en muchas ocasiones que no nos queremos quedar aquí; simplemente queremos un permiso para llegar a nuestro destino , y llamó a todas las organizaciones para que brinden apoyo, sobre todo a los niños que vayan en la marcha, pues necesitan agua y otros productos para llegar a Huixtla, situado a 40 kilómetros.

La situación para los migrantes que están en Tapachula es intolerable. Hemos esperado respuesta de Migración y hasta las 11 horas no sale a dar la cara. Dicen que tenemos que ir a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) a hacer el requerimiento, pero las citas están hasta noviembre o diciembre, pero ¿cómo vamos a estar hasta entonces?, imposible, hay personas que no tienen sustento, no están comiendo, se nos están violando todos los derechos humanos .

Luego de recorrer más de 15 kilómetros, el contingente había cruzado por la tarde el municipio de Huehuetán bajo una fuerte lluvia. La idea de llegar a Huixtla se da debido a que los integrantes de otras caravanas recibieron los documentos solicitados en las oficinas que el INM tiene en esa ciudad.

Por su lado, en su exhorto, la CNDH pidió que las autoridades correspondientes proporcionen agua, suero hidratante, alimentación higiénica y adecuada, atención médica especializada y de primeros auxilios, medicamentos, insumos de aseo personal, entre otros, a quienes conforman la nueva caravana, privilegiando a quienes se encuentran en especial situación de vulnerabilidad.

El organismo dirigió la solicitud al INM, a la Guardia Nacional, a la Comar, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los gobiernos estatales y municipales.