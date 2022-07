Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 26 de julio de 2022, p. 5

Tras el arresto de Rafael Caro Quintero, identificado como líder del cártel de Caborca y fundador del extinto cártel de Guadalajara, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la extradición del capo sinaloense a Estados Unidos es un proceso y va a continuar, por lo que llamó a no adelantar vísperas sobre las indagatorias.

En su conferencia matutina de ayer, se le consultó si existe incertidumbre sobre un probable llamado a declarar para Manuel Bartlett, debido a que al momento del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena –delito por el que es acusado Caro Quintero–, el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad era secretario de Gobernación.

No sabemos todavía, es un proceso legal que se va a seguir y se va a continuar, y hay que esperar. Nosotros no actuamos de manera ilegal y no hay impunidad , expresó el mandatario, a la vez que exhortó: No nos adelantemos, vamos a esperar .