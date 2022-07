Reiteró su posición de que el periodismo en época de transformación no puede estar en las medias tintas, no hay término medio, y estamos viviendo un proceso de transformación. Además, son muy poquitos los que están con nosotros de todo el gremio, igual el de la intelectualidad, la mayoría está cooptada .

Su administración, dijo, no ha pedido que nadie se subordine y cualquiera puede expresarse, al grado que hoy, en diversos sectores –incluidos ex presidentes e intelectuales– constantemente se insulta a la figura presidencial y no pasa nada .

Durante la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, sin que mediara pregunta, el mandatario aseveró que cuando los comunicadores o medios sostienen que son independientes me dan desconfianza, puede ser que sean independientes del pueblo, no del poder .

Interrogado sobre la violencia contra las mujeres y el pacto patriarcal que podría impedir la justicia en los delitos contra ellas, el mandatario sostuvo que es humanista , por lo que busca el bienestar y la justicia para niños, mujeres, hombres, ancianos, así que en su gobierno no se permite la discriminación, el racismo ni el clasismo.

Si estuviésemos cometiendo una injusticia, claro que cambiamos. (Pero) no cometemos injusticias, tenemos autoridad moral.

Aprovechando esa pregunta retomó el tema de los periodistas: pidió a Twitter aclarar el uso de bots que pretenden manipular la opinión de la gente y subrayó que no le interesa quedar bien con los dueños de medios.

“¿Por qué no nos conviene? Porque nos cuesta, y prefiero que los jóvenes tengan becas a pagar publicidad, o a que me apoyen para que les tenga que dar contratos donde van a cobrar dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces más de lo que vale una obra; pero a cambio de eso, sus conductores de radio y de televisión van a estar diciendo: ‘Ya bajó de peso el Presidente’. ‘Ya no tiene canas’. ‘Ya no tiene el pelo como un algodón’. ‘Ya habla de corrido’. ‘Ya no se come las S’. ‘Ya está empezando a hablar inglés’. ‘¡Ay, pero qué sentido del humor poner a Chico Che!’”