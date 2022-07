Alejandro Moreno no es obstáculo, no estorba al Partido Revolucionario Institucional (PRI); hemos detectado que las grabaciones que de él se han dado a conocer se hicieron en el último proceso electoral para gobernador de Campeche , defendió en entrevista Rubén Moreira. También en la Cámara de Diputados, el coahuilense confirmó que la moratoria legislativa comprometida por la coalición Va por México está vigente y aun cuando se realicen foros públicos para analizar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, no se aprobará .

Moreno subió un video y escribió un tuit: No nos van a callar, este gobierno no nos va a asustar ni a intimidar. El mundo entero comienza a poner los ojos sobre México y a darse cuenta de cómo están intentando vulnerar nuestro régimen democrático. No vamos a permitir que destruyan el país .

Mientras, ayer Moreira colocó una doble losa sobre cualquier posibilidad de respaldo a la propuesta de reforma electoral. La coalición Va por México, que también es legislativa, no aprobará la iniciativa que envió el Presidente de la República. Yo creo que eso aclara todo, porque así se instruyó por parte de las dirigencias. Nosotros estamos en moratoria, esa es la instrucción y su esencia es detener la destrucción de las instituciones democráticas, y en eso hemos sido claros todos .

Además, sostuvo que el futuro del PRI es tratar de romper con el mercantilismo, con la adoración del libre mercado. Debe ser valiente para encauzar lo que es revolución: el derecho de la comunidad lésbico-gay, los derechos de avanzada tenemos que abrazarlos .

Al preguntarle por la compleja situación que los priístas viven en torno a la figura de Moreno, respondió: