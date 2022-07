L

a famosísima Universidad Cantinflas presume a una de sus destacadas alumnas internacionales: la titular del Departamento del Tesoro estadunidense, Janet Yellen, quien recurrió a las avanzadas técnicas aprendidas en ese centro escolar en su intento por salir bien librada –algo que obviamente no logró– de varias entrevistas con medios de su país, siempre con la pregunta puntual de si el otrora motor del mundo está a punto de entrar en recesión.

Tras malabares de todo tipo, a la funcionaria no le quedó otro camino que cantinflear a diestra y siniestra: el crecimiento económico de Estados Unidos se está desacelerando y existe el riesgo de una recesión, pero ésta no es inevitable, aunque no estoy diciendo que definitivamente la evitaremos; la recesión es una debilidad generalizada en la economía que ahora no la estamos viendo; nos encontramos en un periodo de transición, en el que el crecimiento se está desacelerando y eso es necesario y apropiado . En síntesis, sí, pero no, aunque quién sabe. Lo único coherente que atinó a decir fue que la inflación en su país es inaceptablemente alta , la mayor en cuatro décadas.

Semanas atrás la directora-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la desaceleración es un hecho, por lo que estamos conscientes de que se está estrechando el camino para evitar una recesión en Estados Unidos y debemos reconocer la incertidumbre de la situación , pero parece que la señora Yellen no prestó atención y de ahí su sí, pero no, aunque quién sabe. Mes y medio atrás, Yellen declaró: sé que la gente está muy disgustada, pero no hay nada que sugiera que se esté gestando una recesión en su país, pero a todas luces la realidad apunta hacia otra dirección, mientras la inflación carcome el poder adquisitivo de los consumidores. Y no es para que la comunidad de naciones se mofe de la cantinflesca explicación de la señora Yellen sobre la nada grata situación económica de Estados Unidos, porque el coletazo impactará en todas partes.

Algo sintomático es el resultado de una evaluación retomada por un medio británico. Dice así: “siete de cada 10 economistas en Estados Unidos creen que (la recesión) llegará este año o el próximo, según una encuesta reciente de Financial Times y la Universidad de Chicago Booth (a las que se les puede calificar de todo, menos de antineoliberales). El sondeo se realizó a principios de junio, antes de la última semana negra en las bolsas y la nueva alza de tasas de interés, por lo que es probable que esa proporción haya aumentado. Caer en una recesión tiene amargas consecuencias: el desplome de la inversión, el consumo y las transacciones provoca cierres de empresas, recortes, pérdidas masivas de empleo e imposibilidad para pagar deudas que pueden llevar a muchos a la bancarrota”.